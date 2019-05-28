انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 15% في الربع الأول

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 15 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 552.9 مليون دينار (780 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مارس 2018 نحو 650.7 مليون دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.