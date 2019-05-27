هبوط إنتاج النفط الروسي إلى 11.12 مليون برميل يوميا في مايو

قال مصدران بقطاع النفط لرويترز اليوم الاثنين إن إنتاج روسيا من الخام تراجع إلى 11.126 مليون برميل يوميا بين الأول والسادس والعشرين من مايو أيار.

تأثر الإنتاج الروسي سلبا بعد توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب دروجبا الواصل إلى أوروبا بسبب خام ملوث. كان متوسط الإنتاج 11.147 مليون برميل يوميا بين الأول والحادي والعشرين من مايو أيار، انخفاضا من 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وقال المصدران إن صادرات النفط الروسية عبر أنابيب ترانسنفت، بما فيها دروجبا، انخفضت ستة بالمئة بين الأول والسادس والعشرين من مايو أيار مقارنة مع متوسط أبريل نيسان. وأحجمت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق وهي الجهة المشرفة على جمع بيانات الطاقة.