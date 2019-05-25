عائدات العراق النفطية في أبريل 7 مليار دولار.. الأعلى منذ شهور

سجل العراق في ابريل الماضي رقما قياسيا في معدل ايرادات النفط الخام اثر ارتفاع الاسعار على خلفية تصاعد الازمة بين طهران وواشنطن، بحسب بيان رسمي لوزارة النفط.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ما يقرب من 104 مليون برميل بإيرادات بلغت 7,02 مليار دولار .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان معدل سعر البرميل بلغ 67,51 دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وحقق العراق في اذار/مارس عائدات بلغت 6,7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر نيسان/ابريل.

وارتفعت اسعار النفط في الفترة الاخيرة اثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتّحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطيّة على طهران بداية أيّار/مايو الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال حاملة طائرات الى الخليج لمواجهة أيّ تهديدات إيرانيّة.