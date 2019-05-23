النفط ينخفض 1% بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 بالمئة للبرميل إلى 70.36 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.91 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل اثنين بالمئة في اليوم السابق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.