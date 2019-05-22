إدارة الطاقة: مخزون النفط الأمريكي يرتفع على غير المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 مايو، مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاضها 599 ألف برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 98 ألف برميل يوميا، مع انخفاض معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز هبوطا قدره 816 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 768 ألف برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 48 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 244 ألف برميل يوميا.