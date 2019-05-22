ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط الأمريكي 2.4 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 من مايو أيار إلى 480.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 599 ألف برميل.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 871 ألف برميل.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام انخفضت 110 آلاف برميل يوميا.
وارتفعت مخزونات البنزين 350 ألف برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تنخفض 816 ألف برميل.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 237 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 48 ألف برميل.
وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 106 آلاف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
الطاقة- النفط
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