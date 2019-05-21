مؤسس "هواوي": أمريكا "تسيء تقدير قوتنا"

لجأ مؤسس شركة هواوي رين جينغفي الثلاثاء الى لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، وقال ان واشنطن "تسيء تقدير قوة" عملاق الاتصالات الصيني.

وتحدث رين الى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترمب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود استمرت اشهرا لترامب لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالمياً في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.

وقال رين "الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا"، وفق تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

وأضاف "شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة".

وأعلن ترمب الأسبوع الماضي "حالة طوارئ وطنية" تمكنه من نعاقبة شركات يرى انها تشكل "خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وهي خطوة يرى محللون إنها تستهدف هواوي بشكل جلي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في الوقت نفسه حظرا على تعامل الشركات الأميركية مع هواوي ونقل التقنية اليها، ثم أرجأت تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.

واستهجن رين هذه الخطوة وقال ان بامكان هواوي صناعة ما تحتاجه من شرائح الكترونية و"لا يمكن عزلها" عن العالم.