12.6 مليار ريال القيمة السوقية لصناديق الريت .. جميعها تداول دون سعر الاكتتاب باستثناء واحد

بلغت القيمة السوقية لأسهم صناديق الريت المدرجة في سوق الأسهم السعودية البالغ عددها 17 صندوقا بنهاية تداولات أمس، 12.61 مليار ريال مقارنة بـ 14.29 مليار ريال حينما طرحت للاكتتاب.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم صناديق الريت الـ 17 أمس بنسبة 11.7 في المائة بما يعادل 1.674 مليار ريال، مقارنة بوقت الطرح، وذلك رغم رفع صندوقين رأسمالهما بنسب 79 و225 في المائة بما يعادل 1.358 مليار ريال للصندوقين.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صناديق الريت في موقع "تداول"، فإن صناديق الريت - باستثناء صندوق واحد - سجلت انخفاضا في أسعار أسهمها بنسب راوحت بين 3 في المائة حتى 29.1 في المائة، مقارنة بسعر الاكتتاب.

وبشكل تفصيلي، جاء الأقل تراجعا سهم صندوق "سويكورب وابل ريت" بنسبة 29.1 في المائة، إذ أغلق سهمه أمس عند سعر 7.09 ريال مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات. فيما تراجع سهم صندوق "المشاعر ريت" بنسبة 28 في المائة، ليغلق أمس عند سعر 7.20 ريال.

بينما تراجع صندوق "المعذر ريت" بنسبة 26.7 في المائة ليغلق سعر سهمه عند سعر 7.33 ريال، ثم صندوق "الرياض ريت" بنسبة تراجع 25 في المائة ليتراجع إلى 7.5 ريال، فيما تراجع صندوق "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 25 في المائة إلى 7.5 ريال.

أما "صندوق الأهلي ريت 1" فتراجع بنسبة 22.6 في المائة ليبلغ سعر سهمه بنهاية تداولات أمس 7.74 ريال، ثم صندوق "ميفك كابيتال" الذي تراجع بنسبة 22.3 في المائة ليصل سعر سهمه إلى 7.77 ريال.

في حين سجل صندوق "جدوى ريت الحرمين" تراجعا بنسبة 22 في المائة ليتراجع سعر سهم الصندوق إلى 7.8 ريال، ثم صندوق "مشاركة ريت" بتراجع نسبته 21.2 في المائة إلى 7.88 ريال.

وصندوق "ملكية عقارات الخليج ريت" فسجل تراجعا نسبته 18.8 في المائة، ليبلغ سعر سهم الصندوق نحو 8.12 ريال، ثم صندوق "دراية ريت" بتراجع نسبته 17 في المائة إلى 8.3 ريال، فيما تراجع سعر سهم صندوق "الراجحي ريت" بنسبة 17 في المائة إلى 8.3 ريال.

كما سجل سعر سهم صندوق "جدوى ريت السعودية" تراجعا نسبته 15.4 في المائة ليصل إلى 8.46 ريال، يليه سهم صندوق "بنيان ريت" بتراجع نسبته 12 في المائة إلى 8.8 ريال.

وجاء سعر سهم صندوق "الخبير ريت" بتراجع نسبته 10 في المائة ليصل إلى تسعة ريالات، ثم صندوق "تعليم ريت" بتراجع نسبته 3 في المائة ليصل سعر سهم الصندوق إلى 9.7 ريال.

في المقابل، سجل صندوق واحد ارتفاعا في سعر سهمه بنهاية جلسة أمس مقارنة بسعر الاكتتاب وهو "صندوق الجزيرة موطن ريت"، إذ ارتفع سعر سهمه بنسبة 19.6 في المائة ليصل سعر سهم الصندوق إلى 11.96 ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية