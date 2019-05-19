الفالح: ندعو القوى العالمية لإدانة أعمال العنف التي تعرضت لها المملكة

قال خالد الفالح وزر الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة المقام في جدة أن السعودية التي دائما ما كانت تتمتع بالاستقرار المستمر، وقعت ضحية لعمليات تخريب خطيرة في حادثتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن تلك الأعمال الإرهابية لم تؤثر على إمداداتنا، فهي أحداث مؤسفة وأن الكل معرض لأعمال تخريب. ونحن ندعو القوى العالمية، لإدانة أعمال العنف هذه. إذ أنها تهدد بقطع إمدادات الطاقة إلى العالم وتعرض الاقتصاد العالمي الذي يواجه رياحا معاكسة بالفعل لمخاطر إضافية.

واضاف الفالح ان الأصول السعودية تحظى بحماية جيدة، وينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط.

وأكد الفالح أن النزاع التجاري بين أمريكا والصين يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وقد يضعف الطلب على النفط في نهاية المطاف.

كما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه تم بحث توازن العرض والطلب وخيار الحد من التخفيضات، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والقيود التجارية من جانب أمريكا والصين.

وقال نوفاك إن مخزونات النفط لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى 13 مليون برميل من متوسط خمس سنوات.

كما قال نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط دون التوقعات، ولا أستبعد حدوث نقص في النفط في الصيف.