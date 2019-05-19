مجموعة كارلايل تجري محادثات لبيع 25% بمشروع لتصدير النفط الأمريكي

قال مصدر مطلع إن مجموعة كارلايل تجري محادثات مع ثلاث شركات مشغلة لخطوط الأنابيب والمرافئ من أجل بيع 25 بالمئة في مرفأ كوربوس كريستي لتصدير النفط الخام في تكساس مقابل 625 مليون دولار.

وقال المصدر إن كارلايل تجري أيضا محادثات مع الشركات الثلاث كي تتولى سويا تشغيل خط أنابيب لنقل الخام من هيوستون إلى كوربوس كريستي. ولم يتسن حتى الآن معرفة أسماء الشركات.

تعمل كارلايل وشركات أخرى على فتح ما لا يقل عن ثماني منشآت لتصدير الخام الأمريكي إلى الأسواق العالمية من ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك.

وقال المصدر إنه قد يتم إبرام اتفاق مع واحدة من الشركات الثلاث المشغلة لمنشآت في هيوستون بحلول يوم الجمعة.

وصرح أن مشروع خط الأنابيب المشترك سينقل الخام من هيوستون إلى كوربوس كريستي بطاقة بين 700 ألف و1.2 مليون برميل يوميا.

وسيوفر ذلك منفذا بديلا لمنتجي النفط الأمريكيين. ولمنشأة كارلايل روابط بالفعل مع منتجين في إيجل فورد والحوض البرمي، أكبر حقلي نفط بالولايات المتحدة.