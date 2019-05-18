رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: عدم الاستقرار قد يؤدي لفقد 95% من الإنتاج

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95 بالمئة من إنتاجها من النفط.

وقال مصطفى صنع الله للصحفيين في جدة قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأحد لمنتجي النفط من أوبك وخارجها "للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95 بالمئة من الإنتاج".

وأضاف صنع الله أن هجوما وقع بالقرب من حقل زلة النفطي اليوم السبت.

وفي طرابلس قال مصدر أمني إن حارسين قتلا وخُطف أربعة آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم في هجوم استهدف حقل زلة.