وزير الطاقة الإماراتي: مخزونات النفط في تزايد ومهمة أوبك لم تنته بعد

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم السبت إن مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة وإن مهمة أوبك وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنته بعد.

وأضاف المزروعي للصحفيين في جدة أن مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتازة وأنه راض عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق.

وأدلى وزير الطاقة الإماراتي بتلك التصريحات قبل اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأحد، التي تضم أبرز الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها بما في ذلك السعودية وروسيا.