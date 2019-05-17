النفط يرتفع لرابع جلسة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم الجمعة وباتت في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر مع تأجيج زيادة التوتر في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 في المئة عن آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0303. وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها برنت. وارتفع الخام 3.4 في المئة هذا الأسبوع ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في ثلاثة أسابيع.

ولم تكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى ولكن 46 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 63.32 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام الأمريكي أيضا لليوم الرابع على التوالي لتصبح في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية نسبتها 2.7 في المئة، وذلك للمرة الأولى في أربعة أسابيع.

