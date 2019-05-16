برنت يقفز فوق 73 دولارا للبرميل

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس لثالث جلسة على التوالي. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06% إلى 73.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، متجهة نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في حوالي ثلاثة أشهر.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.20 بالمئة إلى 63.39 دولار للبرميل.