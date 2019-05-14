وزير الطاقة : استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب "شرق غرب" بطائرات "درون" مفخخة

صرح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأنه ما بين الـ 06:00 والـ 06:30 من صباح اليوم الثلاثاء 9 رمضان تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8 تمت السيطرة عليه بفضل الله بعد أن خلف أضرارا محدودة. وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأكد وزير الطاقة في تصريحه أن السعودية تشجب هذا الهجوم الجبان وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي وتلك التي وقعت مؤخرا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران. وفِي الختام أكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.