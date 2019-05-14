"إم.إس.سي.آي" تضيف السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة

قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق اليوم الاثنين إنها ستدرج مؤشري إم.إس.سي.آي السعودية وإم.إس.سي.آي الأرجنتين على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكرت إم.إس.سي.آي أن من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42 بالمئة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وإضافة ثماني أوراق مالية أرجنتينية بوزن إجمالي قدره 0.26 بالمئة على مؤشر الأسواق الناشئة.