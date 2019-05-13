إنتاج روسيا النفطي ينخفض في أوائل مايو إلى 11.16 مليون برميل يوميا

قال مصدران مطلعان بقطاع النفط لرويترز اليوم إن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.16 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى 12 من الشهر ذاته من متوسط قدره 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل . ولم تفصح المصادر عن سبب انخفاض الإنتاج.