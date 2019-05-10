النفط يقلص مكاسبه بعد تصعيد أمريكا الحرب التجارية مع الصين

قلصت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعد دخول زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، مما يصعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكين للنفط.

وارتفعت الأسعار ما يزيد عن واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة في الوقت الذي زاد فيه التفاؤل بأن‭ ‬الرسوم سيجري تجنبها بعد أن قال ترامب إنه تلقى "خطابا جميلا" من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 بالمئة على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 05:23 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.41 دولار للبرميل مرتفعة سنتين مقارنة مع سعر الإغلاق السابق، بعد أن زادت إلى 71.23 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.78 دولار للبرميل مرتفعة ثمانية سنتات بعد أن صعدت إلى 62.49 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وقلصت الأسهم الآسيوية مكاسبها في الوقت الذي قالت فيه الصين إنها سترد على زيادات الرسوم الجمركية.

وتسببت مخاوف بشأن ارتفاع إمدادات النفط بفعل تقارير عن نمو المخزونات بجانب الأثر المحتمل على الطلب في دفع أسعار الخام للانخفاض هذا الأسبوع.

ويتجه الخام الأمريكي لتسجيل هبوط أسبوعي نسبته 0.3 بالمئة، ليتراجع للأسبوع الثالث على التوالي. ويتجه برنت صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية منخفضا بنسبة 0.6 بالمئة.