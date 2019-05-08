العراق يوقع اتفاقا بقيمة 1.07 مليار دولار مع شركة صينية لمعالجة غاز الحلفاية

وقع العراق اتفاقا نهائيا قيمته 1.07 مليار دولار مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية من أجل بناء وتشغيل مرافق لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج مع النفط الخام في حقل الحلفاية العملاق.

وقالت وزارة النفط إن الشركة الشقيقة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) ستعالج حوالي 300 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز من الحقل.