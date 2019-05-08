النفط يرتفع وسط تنامي واردات الخام الصينية وعقوبات أمريكا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيها واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر ابريل نيسان.
وفي الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة فوق أحدث تسوية لها.
وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت شحيحة.
وقال أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو الدنمركي "النظرة المستقبلية الأساسية المتسمة بشح المعروض والداعمة للسعر لم تتغير."
وزادت واردات الصين من النفط الخام في ابريل إلى مستوى قياسي للشهر عند 10.64 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك صدرت اليوم. وتلك زيادة 11 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي. والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
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