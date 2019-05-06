ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد ملامسة أدنى سعر في شهر

ارتفعت العقود الآجلة للنفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين حيث عزز تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران الأسعار بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهر عقب تهديد الرئيس الأمريكي ترمب بأنه قد يزيد الرسوم على المنتجات الصينية.

وزادت عقود خام برنت 39 سنتا لتبلغ عند التسوية 71.24 دولار للبرميل. وهبط برنت في وقت سابق إلى 68.79 دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من أبريل نيسان.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 62.25 دولار للبرميل، بعدما لامست 60.04 دولار خلال الجلسة، وهو أقل سعر منذ 29 مارس آذار.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك إن شراء جديدا انطلقت شرارته بعد أن اخترق غرب تكساس الوسيط حاجز 62 دولارا للبرميل في أوائل معاملات بعد الظهر.

كانت الأسعار انخفضت في أوائل التعاملات بعدما قال ترامب على تويتر يوم الأحد إنه سيرفع الرسوم على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة إلى 25 بالمئة، متراجعا عن قراره بإبقاء الرسوم عند عشرة بالمئة نظرا لإحراز تقدم في محادثات التجارة.

وبدا ترمب اليوم مدافعا عن تصريحات الأحد، مشيرا إلى العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقال في تغريدة اليوم "معذرة، لن نفعل ذلك بعد اليوم!"

أثارت التصريحات قلق المستثمرين حيال التقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وأججت المخاوف من أن تضر التوترات بالطلب العالمي على النفط.

