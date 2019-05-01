صادرات العراق من النفط تصل إلى 3.466 مليون برميل في أبريل

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.466 مليون برميل يوميا في أبريل من 3.377 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

وأضافت أن صادرات النفط من حقول البصرة في جنوب العراق زادت إلى 3.354 مليون برميل يوميا من 3.254 مليون برميل يوميا في مارس.

وكانت الصادرات هبطت في مارس آذار مع توقف شحن الخام في بعض الأيام بسبب أحوال جوية سيئة، حسبما أبلغ مسؤولون رويترز في ذلك الوقت.

وقالت الوزارة إن الصادرات من حقول كركوك بشمال العراق انخفضت إلى 86 ألف برميل يوميا في أبريل من 99 ألف برميل يوميا في مارس. ولم تذكر سببا لهذا الانخفاض.

وأضافت الوزارة أن متوسط سعر البيع في أبريل بلغ 67.419 دولار للبرميل وهو ما أدر إيرادات بلغت حوالي سبعة مليارات دولار.

