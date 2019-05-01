إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط في أمريكا تقفز 9.9 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017 كما ارتفعت مخزونات البنزين، لكن مخزونات المشتقات الوسيطة تراجعت.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 9.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أبريل لتصل إلى 470.6 مليون برميل متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزون النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 265 ألف برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.9 نقطة مئوية.

وصعدت مخزونات البنزين بمقدار 917 ألف برميل في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبوطا قدره 1.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 193 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 335 ألف برميل يوميا.

كما أظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن انتاج النفط الأمريكي سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الأسبوع الماضي مع صعوده بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا.