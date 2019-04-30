تراجع إنتاج أمريكا من النفط خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1.6% إلى 11.68 مليون برميل يوميا مقابل 11.87 مليون برميل خلال يناير الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج حقول خليج المكسيك الأمريكية خلال فبراير الماضي تراجع بنسبة 9.8 % إلى 1.72 مليون برميل يوميا، في حين زاد إنتاج حقول تكساس بنسبة 1.3% إلى 4.89 مليون برميل يوميا. وتراجع إنتاج حقول "نورث داكوتا" بنسبة 4.6 % إلى 1.31 مليون برميل يوميا.

يذكر أن البيانات الشهرية لإنتاج النفط الخام الأمريكي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة يتضمن أيضا إنتاج المتكثفات النفطية.