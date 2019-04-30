أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1.6% إلى 11.68 مليون برميل يوميا مقابل 11.87 مليون برميل خلال يناير الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج حقول خليج المكسيك الأمريكية خلال فبراير الماضي تراجع بنسبة 9.8 % إلى 1.72 مليون برميل يوميا، في حين زاد إنتاج حقول تكساس بنسبة 1.3% إلى 4.89 مليون برميل يوميا. وتراجع إنتاج حقول "نورث داكوتا" بنسبة 4.6 % إلى 1.31 مليون برميل يوميا.
يذكر أن البيانات الشهرية لإنتاج النفط الخام الأمريكي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة يتضمن أيضا إنتاج المتكثفات النفطية.
تراجع إنتاج أمريكا من النفط خلال فبراير الماضي
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1.6% إلى 11.68 مليون برميل يوميا مقابل 11.87 مليون برميل خلال يناير الماضي.
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