"وارين بافيت" يستثمر 10 مليارات دولار في شركة "أوكسيدنتال" للنفط

أعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" المملوكة للملياردير الأمريكي "وارين بافيت" اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار في شركة "أوكسيدنتال بتروليوم كورب" الأمريكية للنفط لمساعدتها في شراء منافستها "أناداركو بتروليوم كورب" مقابل 38 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء ستشتري "بيركشاير" 100 ألف سهم من أسهم "أوكسيدنتال" المميزة. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تدخل "بافيت" في الصفقة يأتي بعد يوم واحد من موافقة "أناداركو" على الدخول في مفاوضات جادة مع "أوكسيدنتال" رغم موافقتها على عرض استحواذ بسعر أقل من جانب "شيفرون كورب" في وقت سابق من الشهر الحالي.

وبحسب بلومبرج فإن حجم "أوكسيدنتال" الأصغر ومواردها المالية الأقل يجعل عرضها للاستحواذ على "أناداركو" أكثر مخاطرة بالنسبة لمساهمي الأخيرة مقارنة بعرض "شيفرون" الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار فقط.

كانت شركة النفط الأمريكية "أناداركو بتروليوم كورب" قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي تلقيها عرض استحواذ من منافستها "أوكسيدنتال بتروليوم كورب".

وبحسب "أناداركو" فقد عرضت "أوكسيدنتال" 30 دولار نقدا 0.6094 سهم من أسهمها مقابل كل سهم من أسهم الأولى.

كانت "أناداركو" قد وافقت في وقت سابق على استحواذ "شيفرون بتروليوم" عليها في صفقة بلغت قيمتها 33 مليار دولار يتم سدادها نقدا وفي صورة أسهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه "بافيت "عن فرص لاستثمار السيولة النقدية المتراكمة لديها والتي وصلت إلى 112 مليار دولار في نهاية .2018 وسيكون استثمار "بيركشاير" في "أوكسيدنتال" أكبر عاشر حصة تمتلك شركة الاستثمار في الشركات المسجلة في البورصة الأمريكية.

يذكر أن شراء "بيركشاير" أسهم "أوكسيدنتال" المميزة يعطي "بافيت" حق شراء كمية من الأسهم العامة في شركة النفط وهي الطريقة التي استخدمها الملياردير الأمريكي لشراء حصة من أسهم "بنك أوف أمريكا كورب" ومنافسه "جولدمان ساكس جروب".