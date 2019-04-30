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الطاقة- النفط

الفالح: صادرات النفط ستكون أقل من 7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو

موسكو: (رويترز)

قال وزير الطاقة خالد الفالح في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو . ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيرا عن عشرة ملايين برميل يوميا حتى نهاية الشهر القادم.

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