الفالح: صادرات النفط ستكون أقل من 7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو

قال وزير الطاقة خالد الفالح في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو . ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيرا عن عشرة ملايين برميل يوميا حتى نهاية الشهر القادم.
الطاقة- النفط
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