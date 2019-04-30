أسعار النفط ترتفع مع توقعات بتمديد أوبك تخفيضات المعروض

عوضت أسعار النفط اليوم خسائر مبكرة بعد أن قالت السعودية إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير قد يتقرر تمديده بعد يونيو ليغطي السنة بأكملها.

حسب تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وفي الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.

كانت الأسعار تعرضت لضغوط في وقت سابق من اليوم بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما في ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يعاني لاستعادة قوة الدفع.