شركة "أوبو" تتحدى "سامسونج" بهاتف جديد

أطلقت شركة "أوبو" "OPPO" مؤخرا هاتف "Reno 10x Zoom" بمواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف في الأسواق، والمنافس الأقوى لأجهزة "S10" الحديثة من "سامسونغ" بحسب روسيا اليوم .

وينفرد هذا الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، وتخرج منه وفق آلية فريدة لم تستعمل في أي هاتف ذكي بعد، مزودة بحساسات خاصة تجعلها تختفي بسرعة داخل الهاتف في حال وقوعه كي لا تتعرض للكسر.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف، فأتت ثلاثية العدسات بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، وبقدرات تصوير تجعلها من أفضل كاميرات الهواتف في العالم.

وزودت هذه الكاميرا بتقنيات تمكنها من التقاط صور عالية الدقة وبألوان زاهية في ظروف الرؤية الليلية، وتسجيل فيديوهات بدقة "4K"، وتوثيق 60 لقطة في الثانية، فضلا عن قدرتها على تقريب الصورة بمعدل "X10".

كما أضافت "OPPO" لهذا الهاتف شاشة "OLED" عالية الدقة، بحواف رقيقة جدا، لتنافس بها شاشات هواتف "S10" من "سامسونغ"، ومعالجا ثماني النوى عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وماسحا لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة.