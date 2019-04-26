وزارة النفط النيجيرية: نيجيريا والسعودية ستوقعان مذكرة تفاهم للشراكة في النفط والغاز

قالت وزارة النفط النيجيرية اليوم إن نيجيريا والسعودية تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة في النفط والغازفي مايو . وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا وكذلك استثمارات في الغاز الطبيعي المسال. كان وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
الطاقة- النفط
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