ارتفاع أرباح شركة طيران "إير تشاينا" الصينية في العام المالي الماضي

أعلنت شركة طيران "إير تشاينا" الصينية ارتفاع صافي أرباحها المنسوبة إلى حملة سندات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى 7.35مليار يوان صيني، بزيادة سنوية نسبتها 1.47بالمئة، ولكن العائد على سهم الشركة انخفض إلى 53.52سنت مقابل 53.79سنت العام الماضي.

وبلغت عائدات الشركة 136.77مليار يوان مقابل 121.26مليار يوان في العام السابق.

وسجلت الشركة 2245 مليون ساعة طيران، بزيادة سنوية 6.14بالمئة، كما نقلت 110 مليون راكب بزيادة سنوية نسبتها 8.02بالمئة.