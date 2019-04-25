تراجع واردات الصين من النفط الإيراني 25 %

كشفت بيانات جمركية صدرت اليوم أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25 % وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن بما يعادل حوالي 541 ألفا و100 برميل من الخام يوميا من إيران في مارس ارتفاعا من 509 آلاف و700 برميل يوميا في فبراير .

