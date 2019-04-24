برنت قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر بدعم من مخاوف من نقص في المعروض

حلقت أسعار برنت اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر بدعم من مخاوف من نقص في المعروض بسبب تخفيضات إنتاج أوبك وعقوبات واشنطن على فنزويلا وإيران، لكن الخام الأمريكي تراجع بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 74.57 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ 74.73 دولار للبرميل يومي الثلاثاء والأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وتعرضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لمزيد من الضغوط جراء ارتفاع المخزونات المحلية، وأغلقت على انخفاض قدره 41 سنتا إلى 65.89 دولار للبرميل. وكان الخام قد بلغ أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر تشرين الأول عند 66.60 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين التي أشارت لزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وعاد إنتاج الخام في الولايات المتحدة، التي تحولت العام الماضي إلى أكبر منتج في العالم، إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا، بينما قفز صافي الواردات 900 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.



