النفط ينزل في ظل إمدادات كافية ورغم العقوبات على إيران

نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل إشارات على أن الأسواق العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية، على الرغم من أن الأسعار قفزت لأعلى مستوى في 2019 هذا الأسبوع بفعل سعي واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.24 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة.

وارتفعت أسعار النفط الخام للتسليم الفوري لأعلى مستوى في 2019 في وقت سابق من الأسبوع بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستُنهي جميع الاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف واردات النفط من طهران اعتبارا من مايو أيار أو مواجهة عقوبات من واشنطن.

وطبقت العقوبات الأمريكية على إيران المُصدرة للنفط في نوفمبر تشرين الثاني 2018، لكن واشنطن سمحت لأكبر مشتري الخام الإيراني بواردات محدودة منه لمدة ستة أشهر.

وفي ظل انخفاض حاد مرجح لصادرات النفط الإيرانية في ظل انصياع معظم الدول للضغط الأمريكي، قال جولدمان ساكس وباركليز هذا الأسبوع إن من المتوقع أن تشهد أسواق الخام العالمية شحا في الأمد القصير.

وعلى الرغم من شح السوق الفورية، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية بفضل وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن عليها دول من الشرق الأوسط، فضلا عن إنتاج روسيا والولايات المتحدة نفسها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان أمس الثلاثاء إن الأسواق تتلقى إمدادات كافية وإن الطاقة الفائضة تظل عند مستويات مريحة.

