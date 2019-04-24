معهد البترول: مخزون النفط الأمريكي يرتفع 6.9 مليون برميل متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان إلى 459.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 389 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 225 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تهبط مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 865 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 1.2 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 793 ألف برميل يوميا إلى 7.4 مليون برميل يوميا.

