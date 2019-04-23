استطلاع: قطاع السياحة والسفر أكثر القطاعات المتحولة رقميا

نادرا ما بتنا نرى مستهلكين يقومون بالذهاب إلى مكاتب السياحة والسفر، لحجز رحلاتهم أو أماكن إقاماتهم، خاصة أولئك الذين يسافرون كثيرا بغرض العمل، بل بات مسافرو الأعمال المهتمون بالتقنيات الرقمية في المملكة يحصلون على استشارات وحلول رقمية ووسائل دعم متنوعة من وكلاء السفر المتحولين رقميا الذين يعتمدون على التقنية في أعمالهم كافة. فقد أشار استطلاع للرأي حمل عنوان "دراسة تجربة السفر الرقمية لرجال الأعمال"، أجرته شركة ترافلبورت، إلى أنه في مرحلة تخطيط وحجز السفر، يفضل ثلثا المسافرين من رجال الأعمال أو المسافرين بغرض العمل في السعودية، الذين تقدر نسبتهم بـ77 في المائة، الإرشادات التي يقدمها وكلاء السفر، بحيث يكون لها التأثير الأكبر في خيارات السفر لديهم.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو ثلثي المسافرين قاموا بكل من عمليات البحث الصوتي بالاعتماد على الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة للاستعلام عن عدد مرات السفر جوا وخيارات الفنادق والأنشطة المحلية، الذين بلغت نسبتهم 63 في المائة، وإعادة البحث وحجز رحلات الأعمال بشكل كامل من خلال هواتفهم النقالة بنسبة 58 في المائة، كذلك يفضل 57 في المائة من رجال الأعمال المسافرين في السعودية حاليا وسائل الدعم المتنوعة التي يتم توفيرها من خلال خاصية الدردشة المباشرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

كما كشفت نتائج الاستطلاع أن 39 في المائة من المسافرين على متن رحلات الترانزيت في السعودية يجدون "صعوبة بالغة" لعدم تمكنهم من الدخول إلى بياناتهم عن طريق أجهزتهم، حيث أبدوا جميعهم أو ما يقارب 80 في المائة استعدادهم لتقديم بيانات فحص الخصائص الحيوية "الفحص البيومتري" من أجل تقليص فترات الانتظار.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أنه عندما تطرأ ظروف تعرقل السفر، فإن 35 في المائة من رجال الأعمال المسافرين عالميا و49 في المائة في السعودية يفضلون التحدث بشكل مباشر أو التواصل عبر الهاتف مع أي شخص من وكالات السفر لإيجاد حلول لذلك، إلا أن الأمر المثير للاهتمام أن ثلث المسافرين الذين تبلغ نسبتهم 32 في المائة يفضلون في هذه الحالة التواصل عن طريق خدمة الدردشة عبر "الواتساب" على هواتفهم الذكية.

وأشار إلى أن أكثر من نصف المسافرين على متن رحلات "رجال الأعمال" في السعودية يفضلون خدمات التوجيه والضيافة لدى وصولهم إلى وجهاتهم، من خلال هواتفهم الذكية الذين بلغت نسبتهم 59 في المائة، وليس عن طريق الخدمة وجها لوجه، فيما يفضل 54 في المائة من المسافرين استخدام مفتاح رقمي لفتح غرفهم في الفندق.

وأشارت "ترافبلورت" إلى أن هناك طلبا متزايدا من جانب رجال الأعمال المسافرين في السعودية على خدمات الدعم السلسة من قنوات متعددة. وركزت النتائج بشكل واضح على أهمية توفير حلول متنوعة وفعالة من العالم الرقمي والواقعي، وهو ما يتجلى من خلال الإقبال المتزايد من جهة المسافرين على وكالات السفر عندما يواجهون مشكلات معقدة، بهدف الاستفادة من حلول رقمية فورية، سواء من أجل الحصول على الدعم الفوري أو المستقبلي، ويؤكد ذلك أهمية العمل على تلبية الحاجة المتزايدة إلى الدعم عبر أنواع متنوعة من الأجهزة المتطورة، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من البيانات والدعم بما يناسب احتياجاتهم. ولا شك أن ذلك ستزيد أهميته مع إقبال المسافرين من رجال الأعمال على الاستمتاع بطرق أكثر راحة تساعدهم على تحسين تجارب سفرهم".

يذكر أن شركة تولونا للأبحاث قامت بإجراء الاستطلاع لمصلحة "ترافلبورت"، وتستند النتائج إلى استطلاع آراء 8100 شخص من المسافرين على متن رحلات "رجال الأعمال" في 25 دولة من ضمنها المملكة.