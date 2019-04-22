دراسة على 9 آلاف حقل في ٩٠ دولة.. الخام السعودي الثاني من حيث الانبعاثات الكربونية

قالت وزارة الطاقة في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم إنه وفقاً لدراسة حديثة نشرت في مجلة "ساينس" المرموقة، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية باعتبارها الدولة الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، وقد أجريت الدراسة على ٩ آلاف حقل نفط منتج في ٩٠ دولة حول العالم
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الطاقة- النفط
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