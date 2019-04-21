86 شركة عربية وأجنبية تشارك بمعرض الطاقة في العراق

تنطلق في بغداد غدا الإثنين فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر طاقة العراق بمشاركة 86 شركة عربية وأجنبية متخصصة في مجال الطاقة.

وبحسب "الألمانية"، ذكر بيان لوزارة الكهرباء، في بيان صحافي أن المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، سيقام تحت شعار "الاستثمار نحو تكامل الطاقة في العراق"، مشيرا إلى مشاركة شركات جنرال إلكتريك الأمريكية، وسيمنس الألمانية، وإيه بي بي السويدية، وماس القابضة العراقية.

وأوضح البيان أن وزارة الكهرباء تسعى من خلال هذا المعرض إلى فتح آفاق الاستثمار والتعاون المشترك مع وزارة الكهرباء، وسيتضمن المعرض مؤتمرا خاصا بحضور خبراء دوليين يتم فيه مناقشة واقع الطاقة في العراق، واستعراض آفاق الاستثمار لإيجاد سوق واعدة للطاقة في البلاد.

ويعد معرض طاقة العراق من أكبر المعارض الدولية، حيث يهدف إلى جمع مختلف الشركات العالمية والخبرات المحلية للتعرف إلى واقع قطاع الكهرباء الحالي، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والاستثمار والحلول المستقبلية وجعلها جسرا للتواصل بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال وبين الشركات الحكومية والقطاع الخاص.

وبحسب لؤي الخطيب، وزير الكهرباء العراقي، فإن إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب 20 مليار دولار، مؤكدا وجود اتفاقات من شركات عالمية لحل أزمة الطاقة في البلاد.

وأضاف الخطيب "الوزارة بحاجة إلى فسحة من الوقت لحل الأزمة، فستكون لدينا اتفاقات مع دول كبرى، وأخرى مانحة، فضلا عن شركات عالمية متخصصة ستنقل وضع الكهرباء في البلاد إلى مراحل أكثر تطورا، وهذه الفسحة يجب أن تمنح إلى الوزارة بعد أشهر الصيف ولستة أشهر، سنحقق فيها النجاح للحكومة والوزارة".

وتزداد معاناة العراقيين، خصوصا آلاف النازحين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين، التي تفتقد المقومات الأساسية للسكن المؤقت.