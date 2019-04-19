نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين في موسكو اليوم إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها.