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الطاقة- النفط

نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك

موسكو : رويترز

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين في موسكو اليوم إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها.

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