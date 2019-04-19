"بي.بي" و"سوكار" توقعان اتفاقا للاستثمار في منصة تنقيب نفطي جديدة في أذربيجان

قالت بي.بي-أذربيجان في بيان إن شركة النفط العملاقة بي.بي وشركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار وقعتا قرارا استثماريا اليوم لتشييد منصة جديدة للتنقيب في حقول ايه.سي.جي النفطية بالبلاد.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن تنتج المنصة مئة ألف برميل يوميا من النفط وأن تبلغ تكلفة تشييدها ستة مليارات دولار.