عدد حفارات النفط في أمريكا يهبط للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع استمرار انكماش التوقعات لنمو الانتاج في أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الخميس، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثمانية حفارات نفطية هذا الأسبوع لينخفض العدد الإجمالي إلى 825 .

ونشرت بيكر هيوز التقرير قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وما زال إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى قليلا من مستواه قبل عام عندما كان هناك 820 حفارا قيد التشغيل.

وتراجع عدد الحفارات على مدار الأشهر الأربعة الماضية وتباطأ نمو الانتاج في برميان وأحواض أخرى رئيسية للنفط الصخري مع هبوط أسعار الخام في الربع الأخير من العام الماضي وقيام عدد كبير من شركات النفط الصخري المستقلة بخفض الانفاق في مواجهة ضغوط من المستثمرين للتركيز على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.

ووفقا لبيكر هيوز، بلغ متوسط اجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1039، متجها نحو تسجيل أعلى متوسط سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.