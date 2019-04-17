النفط يتراجع بعد انخفاض في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة جاء أقل مما أشار إليه تقرير لمعهد البترول الأمريكي.
وكان خام القياس العالمي مزيج برنت قفز إلى أعلى مستوياته هذا العام في التعاملات المبكرة بدعم من هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية في تقرير لمعهد البترول الأمريكي صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء. لكن بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة نشرت اليوم أظهرت انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل أو حوالي نصف حجم الهبوط الذي أورده معهد البترول.
وأنهت عقود برنت الجلسة منخفضة عشرة سنتات، لتبلغ عند التسوية 71.62 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق 72.27 دولار، وهو أعلى مستوى لها هذا العام.
وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، لتسجل عند التسوية 63.76 دولار للبرميل، بعدما لامست أثناء الجلسة 64.61 دولار، مقتربة من أعلى مستوى لها في 2019 البالغ 64.79 دولار، الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وما زال النفط يلقى دعما من نمو اقتصادي مطرد في الصين، حيث أظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي بلغ 6.4 بالمئة في الربع الأول من العام، مقابل توقعات محللين لمزيد من التباطؤ.
وارتفعت الطاقة الانتاجية لمصافي التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بنسبة 3.2 بالمئة في مارس آذار عن مستواها قبل عام.
الطاقة- النفط
- "أرامكو" تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- «أرامكو» لـ"الاقتصادية": الانتهاء من الاعتمادات الدولية يستغرق 6 – 9 أشهر
- ارتفاعات قوية للنفط.. «برنت» يصعد 26 % والخام الأمريكي 31 % في الربع الأول
- العراق يلغي قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية
- وزير الطاقة الروسي: روسيا ستخفض إنتاجها النفطي إلى المستوى المطلوب خلال الشهر الحالي
- روسيا: التخلي عن اتفاق خفض الإنتاج يهدد بتراجع النفط دون 40 دولارا
- سوق النفط تتجه بقوة للتخلص من وفرة الإمدادات
- قطر أحد أصغر منتجي النفط تنسحب من "أوبك" في 2019
- إنشاء واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم في نيجيريا العام المقبل
أضف تعليق