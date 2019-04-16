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الطاقة- النفط

"جازبروم" تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي منتصف 2019

رويترز

قال مسؤول في جازبروم نفط اليوم الثلاثاء إن الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها في النصف الأول العام الحالي.
وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة إن التحالف النفطي العالمي يجب أن يستمر، على الأقل في صورة تنسيق بين كبار منتجي الخام في العالم.
وفي الوقت الحالي، تتخذ جازبروم نفط قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل، حسبما ذكر ياكوفليف.

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