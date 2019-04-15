إدارة الطاقة تتوقع نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي لمستوى قياسي في مايو

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من سبعة مكامن رئيسية للنفط الصخري بنحو 80 ألف برميل يوميا في مايو أيار إلى مستوى قياسي يبلغ 8.46 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تأتي أكبر زيادة من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يرتفع الإنتاج 42 ألف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند حوالي 4.14 مليون برميل يوميا في مايو أيار.
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 79.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو أيار. وسيمثل ذلك ارتفاعا قدره 0.9 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات أبريل نيسان، وسيشكل الزيادة الشهرية السادسة عشرة على التوالي.
وكان الإنتاج قد بلغ 67.4 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو أيار من العام الماضي.
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