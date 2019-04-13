أكبر شركة تكرير بولندية تخفض مشتريات الخام الروسي

قالت "بي.كيه.إن أورلين"، أكبر شركة نفط بولندية، أمس "إنها خفضت بواقع النصف تقريبا حصة النفط الروسي المكرر في وحدتها البولندية في السنوات الأخيرة عبر زيادة التسليمات من مصادر بديلة".
بحسب "رويترز"، بدأت "بي.كيه.إن" التي تديرها الدولة، التي اعتادت وحدتها البولندية للتكرير الحصول على النفط الخام بشكل حصري تقريبا من روسيا، في شراء الإمدادات من أماكن أخرى قبل عدة سنوات في إطار خطة لتقليص اعتمادها على التسليمات الروسية.
تتلقى وحدة التكرير نحو 1.4 مليون طن من الخام شهريا، إذ تأتي 700 ألف طن من مصادر غير روسية، بما في ذلك 300 ألف طن من السعودية بناء على عقد مع شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية.
ويمنح وجود "أرامكو السعودية" في أوروبا ميزة تنافسية للشركة لتوريد اللقيم للسوق الأوروبية، وإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الاتفاقية جهود "أرامكو السعودية" لتخصيص منافذ استراتيجية جديدة للنفط الخام، ما يمكنها من إيجاد موطئ قدم لها في عديد من الأسواق المستقبلية، وتحقيق التوازن المثالي للحضور الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وترتبط "أرامكو السعودية" باتفاقية قائمة مع شركة "بي كيه إن أورلاين" لإمدادها بالنفط الخام، حيث تعمل بموجبها على توريد 74 ألف برميل من النفط الخام العربي.
وأفادت "بي.كيه.إن" في بيان أن شركة التكرير تحصل أيضا على النفط من النرويج وأنجولا ونيجيريا.
إجمالا، تحصل وحدات التكرير التابعة لـ"بي.كيه.إن"، في بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا، على 30 في المائة من النفط الخام من خارج روسيا.
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