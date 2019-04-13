«آي.إن.إيه» الكرواتية تعزز أنشطة التنقيب عن النفط والغاز

أوضح تفرتكو بيركوفيتش مدير عمليات تنقيب وإنتاج الهيدروكربونات في شركة "آي.إن.إيه" الكرواتية أمس أن الشركة المتخصصة في قطاع الطاقة، تهدف إلى زيادة التركيز على التنقيب عن النفط والغاز.

وبحسب "رويترز"، ذكر بيركوفيتش أن الشركة تقوم بالمنافسة في مناقصتي تنقيب في كرواتيا لاستكمال عملياتها القائمة في أنشطة المنبع في البلاد، إضافة إلى مصر وأنجولا.

ويقول بيركوفيتش "في العام الماضي، تراجع إنتاجنا من النفط والغاز بواقع 7 في المائة وهو أفضل من الانخفاض الطبيعي المتوقع البالغة نسبته نحو 10 في المائة".

وأضاف "هذا العام سنواصل الاستثمار في مشاريع للتخفيف من هذا التراجع الطبيعي في محفظتنا".

وتطرح كرواتيا مناقصات في مجالي التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج في الشطر الشمالي المستوي من البلاد وفي الجنوب الجبلي.

وتأمل الشركة، التي أعلنت في شباط (فبراير) زيادة نسبتها 20 في المائة في الإيرادات السنوية إلى 22.35 مليار كونا "3.4 مليار دولار" في تعزيز أنشطتها في مصر والتنافس في بعض الدول التي لا توجد فيها بعد.

وتابع "للمرة الأولى في عشر سنوات، نشارك في عمليات حفر للتنقيب في مصر، ونجري محادثات للدخول في مشروعين آخرين مماثلين هناك.. ندرس أيضا خيارات لدخول أوكرانيا وألبانيا".