إصدار 19 رخصة لتصدير الأسمنت خلال عام .. و29 للحديد

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 129 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، منذ إقرار ضوابط تصديرهما من لجنة التموين الوزارية، 79 رخصة للحديد، و50 للأسمنت.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة خلال العام الهجري الجاري، 19 رخصة لتصدير الأسمنت، و29 للحديد.

وأصدرت الوزارة 12 رخصة للتصدير الخارجي خلال شهرين ونصف الشهر من العام الجاري، حيث كان عدد الرخص بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 117 رخصة.

ويعد ارتفاع عدد الرخص الصادرة مؤشرا إلى نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم زيادة عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

وبدأت شركات الأسمنت السعودية في استعادة حصتها في السوق البحرينية مع تصدير نحو 50 ألف طن شهريا، وذلك منذ فتح باب التصدير في منتصف آذار (مارس) 2018.

يذكر أن المبيعات الإجمالية في السوق المحلية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة خلال العام الماضي تراجعت بنسبة 13.04 في المائة، حيث بلغت 40.92 مليون طن، مقارنة بـ 47.06 مليون طن.