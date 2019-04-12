"جيت إيروايز" الهندية للطيران توقف جميع رحلاتها الدولية

أعلنت شركة "جيت إيروايز" الهندية للطيران اليوم الجمعة تعليق تسيير جميع رحلاتها الدولية بعدما أدت مخاوف متنامية حول استمرار الشركة المثقلة بالديون إلى فتح تحقيق حكومي بشأنها.

وتبذل "جيت إيروايز" التي كانت حتى شهر كانون ثان/نوفمبر الماضي ثاني أكبر شركة طيران هندية من حيث القيمة السوقية، جهودا مضنية من أجل استمرار انشطتها في ظل ديونها التي تتجاوز مليار دولار.

وأعلن متحدث باسم الشركة تعليق جميع الرحلات إلى خارج الهند، مضيفا أن "جيت إيروايز" أوقفت 10 طائرات أخرى من أسطولها، وتقوم فقط بتسيير 14 طائرة على خطوط داخلية.

وتمتلك الشركة 119 طائرة، وكانت تقوم بتسييرها إلى 56 وِجهة داخل الهند وخارجها. وخلال الأسابيع الماضية، اضطرت "جيت إيروايز" إلى وقف طيران معظم أسطولها بعد شهور من العجز عن تسديد الديون ودفع مستحقات المؤجرين والموردين والطيارين.

وقال وزير الطيران المدني الهندي، سوريش برابهو إنه أصدر تعليماته للمسؤولين "بمراجعة قضايا تتعلق بجيت إيروايز" واتخاذ "الخطوات الضرورية لتقليص الازعاج الذي يتعرض له الركاب، وضمان سلامتهم."

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الوازرة ستدقق في مدى صلاحية "جيت إيروايز" لتسيير رحلات خارج البلاد بعدما هبط مستوى أسطولها من الطائرات إلى رقم 20، وهو أقل رقم يمكن معه السماح بذلك وفقا لقواعد الطيران المدني المعمول بها.

وتنحى مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة ناريش جويال عن منصبه الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تعقد الإدارة العليا للشركة اجتماع في مومباي اليوم الجمعة.