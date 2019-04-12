«أرامكو للتجارة» توقع اتفاق توريد مع أكبر شركة تكرير في بولندا

وقعت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (شركة أرامكو السعودية للتجارة)، الذراع التجارية لـ«أرامكو السعودية»، اتفاقية لتوريد النفط الخام إلى شركة التكرير البولندية الرائدة "بي كيه إن أورلاين"، مقابل الحصول على حجم مماثل من زيت الوقود عالي الكبريت من المصفاة البولندية.

وتعزز هذه الاتفاقية استراتيجية الشركة لضخ كميات محددة من النفط الخام عبر مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، والمحافظة على التوازن بين العملاء ومنافذ البيع التابعة لهم، لضمان إمدادات آمنة ومستدامة من النفط.

ووقع الاتفاقية كل من إبراهيم البوعينين، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، وجرزيجورز ماركوفيتش المدير التنفيذي لقطاع التجارة في شركة "بي كيه إن أورلاين"، وحضر مراسم التوقيع، المهندس أمين حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، ودانيل أوبايتيك، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة "بي كيه إن أورلاين"، وعدد من كبار المسؤولين في الشركتين.

وتمهد الاتفاقية الطريق للتوسع في استراتيجية «أرامكو السعودية» الراسخة للشراكة والتعاون، كما تسهم في تنويع إمدادات النفط الخام لشركة "بي كيه إن أورلاين"، وتأمين منافذ جديدة لإنتاجها.

وتعزز الأعداد المتزايدة من الشراكات الاستراتيجية في أنشطة التكرير، والكيماويات والتسويق، وطموحات «أرامكو السعودية» في تنمية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما تدعم جهودها الناجحة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

ويمنح وجود "أرامكو السعودية" في أوروبا ميزة تنافسية للشركة لتوريد اللقيم للسوق الأوروبية، إضافة إلى ذلك، تدعم هذه الاتفاقية جهود "أرامكو السعودية" لتخصيص منافذ استراتيجية جديدة للنفط الخام، ما يمكنها من إيجاد موطئ قدم لها في عديد من الأسواق المستقبلية، وتحقيق التوازن المثالي للحضور الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

يشار إلى أن "أرامكو السعودية" ترتبط باتفاقية قائمة مع شركة "بي كيه إن أورلاين" لإمدادها بالنفط الخام، حيث تعمل بموجبها على توريد 74 ألف برميل من النفط الخام العربي.