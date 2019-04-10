النفط يرتفع بدعم من هبوط في مخزونات البنزين الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يزيد عن واحد في المئة اليوم الأربعاء، بعد بيانات أمريكية أظهرت هبوطا حادا في مخزونات البنزين غطى على ارتفاع مخزونات الخام إلى أعلى مستوياتها في 17 شهرا، وتقرير لمنظمة أوبك أظهر مزيدا من التراجع في إمدادات الخام من فنزويلا.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار، أو 1.59 في المئة، لتبلغ عند التسوية 71.73 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 71.78 دولار.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو 0.98 في المئة، لتبلغ عند التسوية 64.61 دولار للبرميل، ليبقى قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات، في حين تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا وتخفيضات في الإمدادات من دول أوبك وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.

