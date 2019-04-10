مخزونات الخام الأمريكية تقفز 7 ملايين برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات، في حين تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي المنتهي في الخامس أبريل نيسان، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد 251 ألف برميل يوميا، مع ارتفاع معدلات التشغيل 1.1 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 7.7 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى انخفاضها مليوني برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 116 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 4.25 مليون برميل يوميا.